Parte il tour di Giglioli per il programma nelle frazioni di San Miniato

Dopo i vari incontri con famiglie, aziende, sindacati, comitati e associazioni, Simone Giglioli ha messo nero su bianco le sue proposte da sindaco di San Miniato e ora comincia il proprio tour per le frazioni per presentarle e discuterle: "Dato che si tratta di idee e proposte che abbiamo scritto seguendo le indicazioni dei cittadini di San Miniato - dice Giglioli - è mio dovere adesso confrontarle con tutti i cittadini e quindi in tutte le frazioni. Del resto la mia convinzione è che il sindaco non sia un uomo solo al comando, ma più semplicemente un cittadino fra cittadini che quindi governa assieme alle persone giorno dopo giorno. Con questo confronto capillare abbiamo steso il programma e con questo confronto capillare andremo avanti ora, durante la campagna elettorale, e dopo quando avremo la responsabilità del governo di San Miniato".

Con le presentazioni si comincia stasera, 10 aprile, dalla Casa del Popolo di Stibbio (G. Monti, Via San Bartolomeo 17) e poi si prosegue domani a Balconevisi, al campo sportivo Alberto Posarelli, in via Buecchio 2. Poi venerdì sera appuntamento al circolo Arci (via Covina, 11) per la cena del Pd in cui sarà presentata la lista dei democratici che si candidano al Consiglio comunale e che vedrà la partecipazione dell'eurodeputato Nicola Danti con cui si parlerà anche di Europa in vista delle prossime elezioni.