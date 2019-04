Elezioni, il centrosinistra corre con la lista 'Uniti per Castelfranco'

'La forza dell'esperienza' sarà lo slogan del sindaco Gabriele Toti, che si presenta con un simbolo simile a quello del 2014 con la torre civica di Castelfranco, come simbolo della comunità. Il centrosinistra corre con la lista 'Uniti per Castelfranco'.

"Fare il Sindaco - afferma Gabriele Toti - vuol dire, più di chiunque altro, conoscere in profondità la tua comunità, le sue esigenze, le sue necessità. Fare il sindaco è una scelta che implica modifiche sostanziali alla propria vita personale. Devi dedicarti anima e corpo, tutto il giorno e tutti i giorni, al corretto funzionamento della macchina comunale e allo sviluppo del tuo paese. Fare il sindaco vuol dire essere preparati e competenti, in un mondo che cambia continuamente. E' un ruolo che non si improvvisa. 'Uniti per Castelfranco' perché credo che soltanto insieme si possa costruire un governo locale all'altezza delle aspettative della nostra comunità in un'epoca nella quale divisioni ed individualismo sono all'ordine del giorno. Per questo nel nostro simbolo, come cinque anni fa, sarà presente un ponte. Perché c’è bisogno di unire in un mondo nel quale altri alzano muri. Perché una comunità più unita è una comunità che ha futuro. Per questo chiedo nuovamente la fiducia ai miei cittadini forte della mia esperienza".

La presentazione pubblica di lista e simbolo è prevista questa sera, 11 aprile, alla prima cena elettorale alla locale Casa del Popolo.