Elezioni a Calcinaia, Valter Picchi incontra i giovani

"Coinvolgere i giovani all’interno della comunità, risvegliare in loro quel senso di appartenenza e partecipazione nelle iniziative del territorio di Calcinaia e Fornacette che negli ultimi anni è andato perduto". Lo ha ribadito ieri sera Valter Picchi alla cena con i giovani organizzata dalla lista civica 'Con Calcinaia e Fornacette' a cui hanno partecipato una trentina di ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni. "Questi ragazzi sono il futuro e in loro riponiamo tutta la nostra fiducia - ha detto Picchi - hanno negli occhi il coraggio, l’entusiasmo, la speranza e una determinazione unica. Mi hanno dato una grande carica, a fare sempre meglio per il mio Comune, a spingermi oltre. Purtroppo negli ultimi anni questi ragazzi si sono disinnamorati della politica ma disperdere le loro capacità intellettuali, le loro idee e la loro voglia sarebbe un peccato. Noi vogliamo coinvolgerli di più, renderli protagonisti della vita della nostra comunità: dalle nuove generazioni non si può prescindere".

Dopo un primo incontro con una delegazione giovanile di Fornacette, ieri sera si è tenuto un secondo appuntamento che ha visto una partecipazione molto più ampia. Si è parlato di molti aspetti che riguardano la vita di comunità calcinaiola e fornacettese. Dagli aspetti più culturali come la Sagra della Nozza, i Rioni e le Regata storica, fino ad aspetti legati alla partecipazione giovanile in ambito ludico e ricreativo. E su questo sono state individuate zone da rendere fruibili e sicure come luoghi di aggregazione giovanile. Ma si è parlato anche della necessità di valorizzare la Biblioteca dei ragazzi, in modo da renderla più fruibile anche per i giovani e gli adulti. Valter Picchi e i rappresentanti della Lista presenti all’incontro hanno proposto l’istituzione della Consulta giovanile, un organo pratico che possa rappresentare e coinvolgere tutti i giovani del paese nelle iniziative del Comune. Chiaramente ci saranno rappresentanti dei giovani anche all’interno della Lista civica che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Calcinaia.