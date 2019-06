Elezioni comunali, Pontedera-Ponsacco-San Miniato: tris del centrosinistra

Torna a vincere il centrosinistra i ballottaggi in provincia di Pisa. In poco più di un'ora gli scrutini hanno dato il responso: a Pontedera si è affermato Matteo Franconi, a Ponsacco si è riconfermata Francesca Brogi ed infine a San Miniato affermazione per Simone Giglioli.

Sofferta la vittoria di Franconi contro Matteo Bagnoli, con soli 430 voti di differenza. Decisamente più netto invece il distacco con gli avversari negli altri due comuni. A Ponsacco Brogi ha battuto Federico D'Anniballe con 783 voti di vantaggio, mentre a San Miniato Giglioli ha sopravanzato Michele Altini di ben 2.061 preferenze.

I dati di Pontedera

I dati di Ponsacco

I dati di San Miniato