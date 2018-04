Elezioni comunali a Pisa: l'intervento di Giovanni Garzella (Civica Popolare)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Sono preoccupato per la città. Troppi candidati a Sindaco e tantissime Liste che confondono gli elettori. Senza considerare come tutte le forze politiche siano ancora frammentate al proprio interno sulle scelte da fare a soli due mesi dal voto. E' necessario che si parli di programmi futuri e di soluzioni per la città invece di parlare solo del passato e di chi deve fare il candidato a Sindaco.

Per quanto attiene all'alternativa alle Destre chiedo che il tavolo della coalizione si ricostituisca al più presto. E' necessario che il PD scelga liberamente le procedure ed il candidato o i candidati da porre ai suoi alleati. E' necessario costituire una alleanza che parta da Fontanelli passi da me ed arrivi oltre me.Per questo faccio un appello al PD affinché ognuno al proprio interno metta da parte il proprio io e si trovi soluzioni condivise che valorizzino il buono del passato aprendo al futuro. Uniti si vice".