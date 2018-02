Elezioni comunali a Pisa, toto-candidatura Pd: "Se fosse Gelli sarei contento"

Non si sbottona su cosa bolle in pentola in casa Pd, specie in vista di un impegno importante come le prossime elezioni politiche. Tuttavia il segretario provinciale Massimiliano Sonetti, a margine della presentazione dei candidati al Parlamento, ha spezzato una lancia per il deputato, a breve ex, Federico Gelli. Ex anche perché non sarà ricandidato, scelta peraltro criticata dai consiglieri regionali Nardini e Pieroni.

Sonetti ieri, dopo gli interventi fra gli altri del Ministro Fedeli candidata nel collegio uninominale, ha ringraziato Gelli "per questi anni al servizio del partito, del territorio e dell'Italia. Un uomo di valore, se dovesse essere lui il prossimo sindaco sarei contento". Un apprezzamento certamente dettato dalle circostanze e dalle domande dei giornalisti, ma sicuramente è noto che il nome abbia il suo peso. E la considerazione del segretario nazionale Renzi.

"Pisa è strategica per la Toscana e l'Italia, cercheremo una candidatura che unisca, il Pd può trovare una sintesi" ha detto Sonetti, di fatto confermando la volontà di evitare le primarie per convergere su di un'unica candidatura forte. "Penseremo alle elezioni amministrative dopo la sfida delle politiche che già sarà stimolante ed impegnativa - ha chiuso il segretario - siamo convinti di farcela e felici per le scelte di qualità fatte dal nostro segretario nazionale".