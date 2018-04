Elezioni comunali: Sinistra Italiana è in campo per una Pisa solidale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sinistra Italiana sarà presente alle amministrative a Pisa con una lista, il cui profilo è inteso in continuità col senso con cui abbiamo affrontato le elezioni politiche, nella lista Liberi e Uguali: la messa in campo di un'alternativa politica alle destre a trazione leghista, al centrosinistra, al grillismo. Proprio mentre si svolgono le consultazioni per il governo, occorre che si manifesti anche nella nostra città la spinta a voltare pagina, il desiderio di cambiamento netto e radicale, che noi vogliamo declinare nel segno della democrazia e dell'uguaglianza. A questo proposito, alla presenza dei nostri cosegretari regionali, la sera di giovedì 12 aprile l'assemblea comunale di SI ha deciso di presentare un documento di priorità programmatiche, un vero e proprio manifesto, che offriremo alle organizzazioni di rappresentanza sociale e alle forze politiche, alle personalità della cultura e ai singoli concittadini e concittadine, per raccontare un'idea di città, su cui costruire confluenze e convergenze. Un Manifesto per una Pisa solidale, che metteremo al centro di una iniziativa pubblica nella prossima settimana. Nell'assemblea comunale di lunedì 16 aprile metteremo a punto definitivamente la nostra riflessione per proporre agli elettori la strada dell'alternativa e della pratica del cambiamento, anche nelle politiche amministrative.

Ettore Bucci, segretario provinciale SI

Mauro Stampacchia, coordinatore comunale SI