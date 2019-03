Elezioni amministrative a Calci: si ricandida il sindaco Massimiliano Ghimenti

Il 26 maggio anche a Calci si vota per eleggere la nuova amministrazione, sindaco e consiglio comunale. Della partita sarà il primo cittadino uscente Massimiliano Ghimenti, che ha sciolto le riserve sulla propria candidatura.

Queste le sue parole, affidate al proprio seguito profilo Facebook: "Quelli appena trascorsi, sono stati 5 anni intensi, difficili e stancanti. Ognuno può giudicare i risultati, sicuramente non le avremo azzeccate tutte, ma credo nessuno possa contestare il mio ed il nostro impegno. Era giusto ponderare bene la scelta di ripresentarsi o meno, perché 5 anni sono lunghi e l'energia deve essere piena per dedicarsi al proprio paese ed alla propria comunità. Per l'affetto e la fiducia che moltissimi cittadini mi hanno dimostrato in questi ultimi mesi di riflessione, ho deciso di accettare la proposta che mi è stata fatta (da tutte le forze del centrosinistra, da movimenti civici e da tanti cittadini) di ricandidarmi. Quindi se mi e ci darete ancora fiducia potremo far fare a Calci un altro passo avanti, e lo faremo insieme".

L'appuntamento per la presentazione ufficiale con la partenza della campagna elettorale è fissato per sabato 30 marzo dalle ore 17 al comitato elettorale in via Roma 8 (davanti alla Misericordia).