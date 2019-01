Provincia: il 24 febbraio si rinnova il Consiglio

E' tempo di rinnovo per il Consiglio provinciale a due anni dalla precedente elezione, come previsto dalla Legge Delrio, 56/2014, e successive modifiche, circa le disposizioni sulle Città Metropolitane e sulle Province. Il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha adottato il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Le elezioni del Consiglio provinciale, rivolte al corpo elettorale composto da tutti i sindaci e dai consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia pisana in carica, si svolgeranno nella giornata di domenica 24 febbraio 2019. La votazione avrà luogo dalle ore 8 alle ore 22 presso la sede della Provincia di Pisa in Via Nenni n° 30 a Pisa.

Le liste dei candidati alle elezioni per il Consigli provinciale si potranno presentare all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle 8 alle 20 di domenica 3 febbraio 2019 e dalle 8 alle 12 di lunedì 4 febbraio 2019, presso gli uffici della segreteria generale.

Sul sito della Provincia di Pisa è disponibile una sezione 'Elezioni Provinciali 2019' con tutte le informazioni e la modulistica necessaria per la presentazione delle liste,