Si svolgerà domenica 17 marzo a partire dalla 17, presso l'Hotel Duomo in via Santa Maria 94, le elezioni del consiglio direttivo di Pisa nel Cuore. Alle 17 la relazione introduttiva dell'assessore comunale Raffaele Latrofa e del consigliere comunale Gino Mannocci. Dalle 17 il via alle votazioni