Elezioni: la posizione su europee e comunali a San Giuliano del Psi

Il coordinatore del Psi di San Giuliano Terme Tiziano Taccola invita i socialisti del territorio a votare sia per le elezioni europee che per le amministrative locali: "In un momento di confusione politica e di incertezze, sia a livello nazionale che locale, serve una forte mobilitazione delle anime socialiste al fine di evitare pericolose derive antidemocratiche e per dare una risposta determinata e indicativa a quelle forze oscurantiste che vorrebbero riportare il nostro paese indietro nel tempo. Per le elezioni europee il Psi si ritrova nella coalizione '+Europa', mentre a livello locale conferma l'appoggio alla lista 'Democratici Riformisti insieme per San Giuliano Terme'". La lista dei candidati si compone di 13 donne e 11 uomini. L'appello ai socialisti sangiulianesi è quindi quello di confluire nella lista civica, ormai diventata partito, per consolidare ulteriormente il centrosinistra termale.