Elezioni Europee 2019: le liste e i candidati della circoscrizione centro

Il 26 maggio 2019 si eleggeranno i nuovi eurodeputati per il Parlamento Europeo. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e si potrà esprimere un massimo di tre preferenze rispettando le differenze di genere.

Ai fini delle votazioni, l'Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale (circ. I), nord-orie ntale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).

Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste siete iscritti. I residenti di Pisa che andranno a votare potranno esprimere la loro preferenza per la circoscrizione centrale che comprende, oltre la Toscana, anche Umbria, Lazio e Marche. In totale saranno 213 i candidati per 15 liste.



Ecco nel dettaglio tutti i candidati.

+Europa – Italia In Comune – Pde Italia

Bonino Emma, Taradash Marco, Ermanin De Reichenfeld Costanza detta Hermanin, Travaglini Riccardo, Rinaldi Niccolo', Caponi Carlotta, Mingiardi Francesco, Serva Laura, Monteverde Stefania, Morbidoni Mattia, Manzi Silvja, De Andreis Marco, Spadaccia Gianfranco, Schipani Stefania, Togneri Ettore.

Casapound Italia – Destre Unite

Di Stefano Simone, Chiaraluce Carlotta, Benigni Sara, Bonomi Piergiorgio, Fucito Sergio, Gasparroni Elisa, Grandinetti Arianna, Acovacci Cristina, Joime Gian Piero, Lavalle Giuseppe, Provitina Nunziata, Romano Chiara Ambra, Sgariglia Michele, Sinagra Augusto, Taglia Claudio.

Europa Verde

Corrado Annalisa, Bonessio Ferdinando detto Nando, Brignone Beatrice, Cardogna Adriano, Pulcini Elena, Battisti Bengasi, Luongo Carmela detta Carmen, Civati Giuseppe detto Pippo, Crescenzi Alessandro, Dentico Nicoletta, Di Bitonto Caterina, Forte Anna Chiara, Zimarri Umberto, Armellini Cecilia.

Forza Italia

Tajani Antonio, Mussolini Alessandra, Bonsangue Raffaella, Bernini Giovanni Paolo, De Meo Salvatore, Dimasi Maria, Feduzi Alessandra, Ferri Jacopo Maria, Ladaga Salvatore, Pieri Rita, Razzanelli Mario, Rebichini Simone detto Ribichini detto Rebechini, Rozzi Anna Maria Costanza, Tarzia Olimpia detta Tarsia, Verucci Arianna.

Forza Nuova

Fiore Roberto, Castellino Ramona, Cabras Salvatore, Perino Natascia, Virgili Francesco, Borra Martina, Maiorca Fulvio Carlo, Ramaglioni Michela, Santoni Guido, Bianchi Sonia, Cerchi Andrea, Rizzo Fedora Patrizia, De Lazzaro Michele, De Sanctis Natascia, Dolci Alessandro.

Fratelli d'Italia

Meloni Giorgia, Acquaroli Francesco, Alessandrini Arianna, Angelilli Roberta, Antoniozzi Alfredo, Baldi Monica Stefania, Bertolini Marco, Collu Ida, Ghera Fabrizio, Pestelli Alessio, Petrucci Diego, Picchi Federica, Procaccini Nicola, Romagnoli Luca, Sciurpa Michela.

La Sinistra

Grassadonia Marilena, Benedettelli Marco, Bompiani Ginevra Roberta, Ciccone Stefano, Carbone Maurella, De Lucia Giovanni detto Vanni, Carvalho Ivanilde, Fratoianni Nicola, Fantozzi Roberta, Grassi Tommaso, Pezzella Giulia, Guidi Giovanni, Pezzini Elisabetta, Medici Sandro, Ventura Andrea.

Lega Salvini Premier

Salvini Matteo, Baldassarre Simona Renata, Adinolfi Matteo, Alberti Jacopo, Bollettini Leo, Bonfrisco Anna detta Cinzia, Ceccardi Susanna, Lucentini Mauro, Pastorelli Stefano, Pavoncello Angelo, Peppucci Francesca, Regimenti Luisa, Rinaldi Antonio Maria, Rossi Maria Veronica, Vizzotto Elena.

Movimento 5 Stelle

Rondinelli Daniela, Castaldo Fabio Massimo, Nogarin Filippo, Tamburrano Dario, Agea Laura, Noferi Silvia, Zuccaro Elisabetta, Alterio Tiziana, Giuggiolini Lisa, Ciarrocca Luca, Visconti Stella, Macone Gianluca, Maestrini Concetta, Magi Nicola, Giorgetti Cosimo.

Partito Animalista

Ceriello Cristiano, Ravicini Anna Tonia, Fuccelli Stefano, Musacchio Alberto, Bruno Annunziata, Rinaldini Daniela, Zanin Luisantonio, Montoro Alberto, Campana Isabella.

Partito Comunista

Rizzo Marco, Bergamini Laura, Mustillo Alessandro, D'Antoni Eleonora, Lang Lorenzo, Giannini Daniela, Catello Salvatore, Biancini Laura, Censi Tiziano, Firmani Lucia, Vernillo Fabio Massimo, Stefani Silvia, Crocco Benedetto, Sattel Ingrid, Di Benedetto Yuri.

Partito Democratico

Bonafè Simona, Sassoli David Maria, Gualtieri Roberto, Laureti Camilla, Bartolo Pietro, Covassi Beatrice, Danti Nicola, Verrillo Bianca, Bolaffi Angelo, Nardini Alessandra, Sall Mamadou, Novelli Lina, Smeriglio Massimiliano, Centioni Alessia, Troili Olimpia detta Olimpia.

Partito Pirata

Pievatolo Maria Chiara, Zingarelli Felice, Bonanno Sara, Calamari Marco Anselmo Luca, Amici Monica, Pinassi Michele, Bargu Cristina Diana, Somma Emmanuele, Piattelli Valentina, Di Liberto Luigi, Del Soldato Flavio.

Popolari per l'Italia

Venturini Antonfrancesco, Bracaletti Vania, Anania Orazio, Campus Elisabetta, Covino Elvio, Farese Rosapia, Coluzzi Alessandro, Cipollini Maria Rosaria, Mondini Marco, Peter Emanuela, Rabotti Francesco, Riccardi Noemi Paola, Salvatori Uliano, Strizzi Gabriella Maria, Bonfioli Rita.

Popolo Della Famiglia – Alternativa Popolare

Adinolfi Mario, Avagnina Silvia Camilla, Finetti Enrico, Terrana Laura, Pianeselli Guido, Mazzotta Giovanni, Giurlani Ilaria, Parisini Claudio, Agro' Caterina, Fiori Giovanni, Loda' Silvia, Sebastianelli Fabio, Biagioni Germana, Bosu Sabrina.

