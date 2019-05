Elezioni europee: Mara Carfagna a Pisa in supporto di Raffaella Bonsangue

Domenica 12 maggio, l’onorevole Mara Carfagna , vicepresidente della Camera dei Deputati, sarà a Pisa per incontrare iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, in vista delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio prossimo.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00, per un incontro conviviale, presso il bar caffetteria 'Lo Sfizio', in Borgo Stretto, per poi proseguire in una passeggiata nel centro storico cittadino.