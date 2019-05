Elezioni europee 2019: a Pisa vince il Pd, boom Lega a Pontedera e Ponsacco

In provincia di Pisa la Lega è il primo partito. E' questo il dato definitivo che emerge dopo lo scrutinio delle 412 sezioni delle elezioni europee 2019. Il partito di Matteo Salvini infatti ha raggiunto il 33,77% superando il Partito Democratico che si ferma al 31,39%. Crolla invece il Movimento Cinque Stelle che resta al 13,20%. Seguono Forza Italia con il 5,10%, Fratelli d'Italia con il 4,77% e La Sinistra con il 2,80%.

Un vero e proprio exploit quello della Lega se si considera che alle precedenti elezioni europee del 2014, a livello provinciale, era arrivata appena al 2,57%, mentre il Partito Democratico primeggiava con il 54,57%.

Per quanto riguarda invece il dato del Comune di Pisa, il Partito Democratico vince la sfida con il 34,57%, mentre la Lega ottiene il 27,29%, seguono il Movimento Cinque Stelle (11,68%), Fratelli d'Italia (5,50%), Forza Italia (5,10%), La Sinistra (4,60%) e +Europa (4,56%).

Per quanto riguarda invece gli altri Comuni maggiori della provincia di Pisa dove si votava anche per la scelta del sindaco, la lotta è tutta tra Pd e Lega, mentre il Movimento Cinque Stelle è tenuto a debita distanza. A Pontedera la Lega è primo partito con il 34,36%, seguita dal Partito Democratico con il 31,96%, a San Giuliano Terme invece la spunta il Pd che con il 33,13% batte di misura il partito di Salvini che si ferma al 31,43%. Margine maggiore invece a San Miniato per i dem che raggiungono il 36,82% con il Carroccio al 31,49%. A Ponsacco exploit della Lega che raggiunge quota 38,45% superando di oltre 10 punti percentuali il Pd (27,43%). A Volterra infine il primato va al Pd con il 34,65%, mentre la Lega si attesta sul 29,04%.

A Cascina, guidata dal sindaco leghista Susanna Ceccardi, candidata anche al Parlamento Europeo, la Lega ha vinto con il 34,25% seguita dal Pd con il 32,24%