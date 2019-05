Elezioni europee 2019: i risultati in Toscana

In Toscana vince il Partito Democratico. Nella nostra regione alle elezioni europee il Pd ha la meglio sulla Lega, raggiungendo il 33,31%. Il partito di Matteo Salvini segue a ruota con il 31,48%. Si ferma al 12,68% il Movimento Cinque Stelle.

Anche per quanto riguarda il dato toscano complessivo, quello della Lega si conferma un exploit, esattamente come avvenuto a livello della provincia di Pisa, visto che alle precedenti elezioni europee il Carroccio si era attestato in Toscana appena sul 2,56%, mentre il Partito Democratico non aveva rivali superando il 56% di preferenze.

Per quanto riguarda le varie province Toscane, la Lega è prima in 7 province (Masa, Pistoia, Arezzo, Lucca, Prato, Grosseto, Pisa), mentre a Firenze, Siena e Livorno ha vinto il Pd.

Ecco i risultati definitivi della Regione Toscana: