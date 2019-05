Elezioni, Sonetti (Pd): "Moderatamente soddisfatti, a Pisa Lega in difficoltà"

"Alla luce del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo di ieri sul nostro territorio possiamo dirci moderatamente soddisfatti. Il Partito Democratico tiene bene ovunque continuando ad essere il primo partito nel capoluogo Pisa e nella gran parte delle principali città della provincia. Peraltro siamo in attesa del risultato delle amministrative che, grazie al buon lavoro dei nostri sindaci e degli amministratori locali, dovrebbe rafforzare questa tendenza". E' il primo commento sulla tornata elettorale del segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Sonetti, mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative.



"Voglio sottolineare, perchè mi pare importante, il dato di Pisa città. Dopo solo un anno di governo della Lega il Partito Democratico supera già di molti punti, oltre il 7%, il partito di Salvini. E' un segnale importante che dimostra come sia difficile far seguire a slogan e campagne, come quella sull'immigrazione e la sicurezza, i fatti concreti. Governare è difficile. E mi pare che la Lega, sul nostro territorio, stia già evidenziando qualche segno di difficoltà nel farlo".