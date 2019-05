Elezioni: il punto su amministrative ed europee del consigliere regionale Pd Mazzeo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta l’esito del voto delle amministrative nei comuni del pisano: "Alla luce dei risultati elettorali di domenica, il dato che arriva dalla provincia di Pisa mi sembra molto chiaro: il valore delle persone è in grado di fare la differenza e le donne e gli uomini che si sono candidati per il PD e il centrosinistra hanno raccolto tanti consensi perché rappresentano figure credibili, serie, radicate sul territorio e davvero vicine ai bisogni e alle richieste dei cittadini che è cosa profondamente diversa da uno slogan recitato su un social network. Faccio i complimenti prima di tutto a Sergio Di Maio, che è stato in grado di rivincere a San Giuliano al primo turno, e ai sindaci eletti o rieletti a Calci, Vicopisano, Calcinaia, Santa Croce, Peccioli, Casciana Terme-Lari, Castelfranco, Montopoli, Capannoli, Palaia, Lajatico, Terricciola, Crespina-Lorenzana, Fauglia e Montescudaio per chiudere con Giacomo Santi che è riuscito nella difficilissima impresa di riconquistare Volterra. Ma l’abbraccio più grande lo mando a Matteo Franconi, Francesca Brogi e Simone Giglioli che, pur essendo arrivati a un passo dalla vittoria, dovranno aspettare altri 15 giorni per festeggiare a Pontedera, Ponsacco e San Miniato. In queste due settimane noi saremo ancora di più al loro fianco e ai cittadini dovremo dire con grande forza che si trovano davanti a una precisa scelta di campo: se stare con chi ha davvero a cuore le loro comunità o con chi, invece, ha l’unico obiettivo di mettere una nuova bandierina da sventolare o una felpa da indossare".



Inevitabile, dunque, il riferimento anche al voto delle Europee e, in particolare, a quanto accaduto nel comune di Pisa: "Dopo un anno di governo della Lega in città il PD ha preso 4mila voti in più ed è tornato ad essere nettamente il partito più votato. E’ evidente che tanti cittadini hanno cominciato a rendersi conto che alle tante promesse non sono minimamente seguiti i fatti e che, così come accaduto per la Ceccardi a Cascina, le nostre città vengono solo e soltanto usate per avere visibilità personale e come trampolini per obiettivi nazionali. Anche per questo i ballottaggi del 9 giugno saranno importanti e sarà fondamentale scegliere amministratori non solo capaci ma, soprattutto, davvero interessati a pensare alle loro comunità e non mossi dalle ambizioni personali o da quelle del loro capo partito"