Ateneo, Ceccardi (Lega): "L'Università non può restare chiusa fino al 2021"

Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e candidata alla presidenza della Regione Toscana, interviene sulla questione della chiusura dell'Ateneo pisano per tutto il primo semestre 2020-2021. “Frequentare fisicamente le aule dell’Ateneo è da sempre una occasione di crescita per migliaia di studenti, spesso fuori sede, per fare esperienza e confrontarsi con una dimensione che non solo è culturale ma anche formativa e di vita - sottolinea Ceccardi - non possiamo privare questi giovani di un aspetto così importante per il loro futuro. La città inoltre vive anche della loro presenza, molti di questi studenti percorrono le sue strade, frequentano bar, locali, librerie e negozi. Bene ha fatto quindi Confcommercio questa mattina ad organizzare un flash mob per sensibilizzare l’Ateneo su un aspetto, quello legato all’indotto economico e commerciale cittadino, che vive anche grazie alle presenze degli studenti in città. Oltre all’aspetto legato all’emancipazione di vivere fuori sede c’è anche un dato economico di cui tenere conto".