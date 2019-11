Elezioni regionali, Sonetti (segretario provinciale Pd): "Bene l'individuazione del candidato Giani"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Il Partito Democratico ha scelto Eugenio Giani come candidato alle elezioni regionali che si terranno a primavera. Mi sembra un positivo segnale la pacatezza e la sintonia che si è registrata per la scelta del nome che rappresentarà la nostra forza politica, la più importante e votata. Non c'è stata alcuna bagarre, non ci sono state divisioni e nemmeno è stato necessario contarsi attrraverso delle primarie. Mi sembra il modo migliore per cominciare questa impegnativa campagna elettorale. Ed è anche un segnale per le altre forze politiche. Il Partito Democratico è coerente e coeso. Ora è necessario aprire un percorso di apertura su un programma condiviso, verso tutte le altre forze politiche dello schieramento prograssista e democratico e a quelle, importantissime, della sociatà civile. Società civile che in questi giorni ci sta dando forti segnali di grande volontà di impegno e di partecipazione, basti pensare alle manifestazioni di tanti giovani per il clima e alla festosa mobilitazione delle "sardine".

Invito ora Eugenio Giani a cominciare il lungo viaggio attraverso la nostra Regione per incotnrare i cittadini e per conoscere sempre meglio

le problematiche del territorio. Posso dire fin d'ora che lo avremo spesso nella nostra provincia al nostro fianco. Eugenio Giani è un politico, attento e colto, che ha una grande capacità di ascolto e di dialogo. A lui va il sostegno e la vicinanza di tutti gli elettori del Partito Democratico della Provincia di Pisa".