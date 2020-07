Forza Italia Pisa inaugura nuova sede e comitato elettorale

Forza Italia inaugura il prossimo venerdì 17 luglio il comitato elettorale e la nuova sede provinciale di Pisa, in Piazza Solferino 12, in vista dell'impegno delle regionali. Interverranno a partire dalle ore 19.30: l’On. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo; l’On. Stefano Mugnai, Coordinatore regionale di Forza Italia; Michele Conti, sindaco di Pisa e Raffaella Bonsangue, Coordinatore provinciale di Forza Italia e viceindaco di Pisa. Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti saranno presenti eletti, dirigenti, iscritti e simpatizzanti.

"La presenza di un luogo fisico - scrive il partito - darà la possibilità al popolo azzurro di avere un valido punto di riferimento dove potersi incontrare, riunire e programmare i prossimi appuntamenti elettorali ed affrontare le sfide politiche che ci attendono con maggiore incisività ed attenzione alle esigenze delle comunità locali, grazie al contributo fattivo di iscritti e simpatizzanti che rappresentano il vero motore di un partito plurale e moderato come il nostro".

Nei giorni seguenti il comitato sarà "il luogo per incontrare la cittadinanza e per dare il via ad un percorso partecipativo che coinvolga la collettività, dalla quale ci attendiamo proposte, idee e segnalazioni, che, di certo, saranno tenute in considerazione quale prezioso contributo". Per ulteriori informazioni i contatti sono: provinciale@forzaitaliapi sa.it e il numero 3284166565.