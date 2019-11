Elezioni Regionali in Toscana, il PD pisano: "Subito un candidato forte"

Individuare al più presto il candidato per le elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2020. E' quanto chiede al Partito Democratico il segretario provinciale Massimiliano Sonetti. L'analisi di Sonetti parte da quanto recentemente accaduto in Umbria, dove la sconfitta "del centrosinistra è stata di una entità inaspettata. Certo ci sono stati temi locali, come lo scandalo nella sanità, che hanno sicuramente pesato, però sarebbe sbagliato non capire che la società italiana complessivamente ci sta mandando dei chiari messaggi: il primo è che siamo distanti dalle sensibilità e dalle tematiche quotidiane. Dobbiamo tornare tra la gente, ascoltando, rispettando e rappresentando inquietudini e speranze. Dobbiamo tornare ad avere una agenda di temi sociali ed economici che restituiscano dignità ad ampie fasce della popolazione italiana, che si sente di averne persa. Lo dicono i dati: le diseguaglianze aumentano. Possiamo partire da questi temi. Sono certo che la nostra ricetta è migliore di quelle della Lega e del centrodestra".

Si arriva quindi alla Toscana dove secondo Sonetti il centrosinistra non deve "fare l'errore di fossilizzarsi sulle 'geometrie' partitiche. Bisogna invece partire dai programmi. Occorre un programma forte che ridia slancio ad una regione che per tanto tempo ha rappresentato un modello sociale. Dopo il programma viene il nome di un candidato. E deve essere un nome che sappia parlare direttamente alle tante anime del civismo di questa regione, al mondo dell'associazionismo, alle forze sane e fortissime che sono l'impalcatura sociale della Toscana".

Il segretario provinciale Dem ricorda come "solo poche settimane addietro, a maggio, in questa provincia abbiamo visto le elezioni amministrative in 26 comuni, tra i quali alcuni anche piuttosto popolosi, concludersi con un clamoroso 'cappotto' a favore nostro. Mi pare che sia un segnale di quanto sia importante lavorare sul territorio, porta a porta. Lo abbiamo fatto per i nostri comuni, possiamo ripeterlo anche per le elezioni regionali. E' questo l'appello che lancio alla città, alla nostra provincia, alle nostre rappresentanze regionali e nazionali. Ma è l'appello che lancio innanzitutto ai cittadini. Facciamo si che dalla Toscana arrivi alla Lega un messaggio chiaro e civile: non è quella di Salvini la soluzione migliore per risolvere i problemi dell'Italia e della nostra regione".