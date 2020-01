Elezioni regionali in Toscana: è Irene Galletti la candidata presidente del M5S

E' Irene Galletti la candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento Cinque Stelle. E' questo il responso della piattaforma Rousseau. Galletti, pisana, attuale consigliera regionale nelle file dei pentastellati, con il 57,1% di voti, ha superato il collega consigliere Giacomo Giannarelli che si è fermato al 42,9%.

"Vi ringrazio di cuore per questo risultato, ma soprattutto grazie per aver creduto che in Toscana una donna potesse incarnare il senso di cambiamento che rappresenta il Movimento 5 Stelle. C’è grande modernità in questo, e tutto lo spirito progressista e visionario che abbiamo ereditato da Beppe e Gianroberto - afferma Galletti - ci attende un sfida difficile e molto lavoro, ma noi siamo nati per sfida e il lavoro non ci ha mai spaventato. Abbiamo fatto tanta strada in questi cinque anni di esperienza regionale, e ancora ne faremo. Ripartiamo da noi stessi, dalla base, perché è da lì che tutti noi veniamo e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Abbiamo già cambiato il Paese, cambiare questa Regione è sicuramente alla nostra portata - conclude la candidata - ci potremo riuscire se continueremo a essere comunità, speranza e voglia di cambiare".