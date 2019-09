L'intervento del sindaco di Pisa Michele Conti a Pontida

Il sindaco di Pisa Michele Conti è intervenuto domenica 15 settembre al raduno di Pontida, l'annuale ritrovo politico dei militanti della Lega Nord, oggi Lega.

"Nel prossimo futuro - ha scritto il primo cittadino sulla propria pagina Facebook, dove ha postato anche l'estratto video - ci attendono molte sfide elettorali, fra le quali la più importante, quella della prossima primavera per la Regione Toscana. Penso che per costruire un'alternativa seria alla gestione della sinistra si debba partire dall'esperienza dei sindaci e di molti amministratori locali, persone che hanno fatto esperienza sul territorio e sanno come affrontare i problemi dei cittadini".