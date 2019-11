Matteo Salvini a Pisa per un sopralluogo al carcere Don Bosco

Ci sarà anche Pisa tra le tappe che effettuerà domani, sabato 30 novembre, il segretario della Lega Matteo Salvini, in tour in toscana in vista delle prossime elezioni regionali. Il primo appuntamento della giornata è previsto, intorno alle ore 14.00, all'isola d'Elba, dove a Portoferraio verrà inaugurata la locale sede del partito e ci sarà un incontro pubblico, programmato in Piazza Cavour.

Salvini si sposterà poi a Pisa, per visitare il carcere Don Bosco e verificare direttamente le condizioni della struttura e le problematiche più volte rilevate dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Infine, in serata, intorno alle ore 20.00, Salvini sarà a Firenze, al Tuscany Hall, dove saranno presenti anche i sindaci del centrodestra della Toscana. Sempre a Firenze, dalle 18.30, si svolgerà anche la manifestazione delle 'sardine'.