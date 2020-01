Elezioni regionali, polemica contro Giani: "Bandiera della Regione usata a sproposito"

E' appena partita la campagna elettorale del centrosinistra per le regionali e parte la prima polemica contro il candidato del Pd e del centrosinistra Eugenio Giani. A muoverla è Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale: "Il candidato piddino, Eugenio Giani, inizia la campagna elettorale nascondendo le bandiere di partito (anche lui come Bonacini in Emilia Romagna si vergogna del simbolo del Pd?) ed utilizzando a sproposito la bandiera istituzionale con la dicitura 'Regione Toscana'. La Regione è di tutti e l’uso dei simboli istituzionali è disciplinato dalla legge. Spiace constatare ancora una volta un uso politico delle istituzioni a cui la sinistra ci ha ormai abituato".

"Riteniamo - spiega Montemagni - che la scelta di esporre la bandiera della Regione Toscana sia scorretta e necessiti di una forte ed immediata presa di distanza da parte del presidente della Regione, poiché non si trattava di un evento istituzionale ma di un comizio di natura prettamente politica. La cosa è ancora più grave perché Giani, in qualità di presidente del Consiglio, ben conosce le regole che ha violato utilizzando per fini politici i simboli delle nostre istituzioni. Stigmatizziamo apertamente quanto successo nella giornata di lunedì e ci aspettiamo che la Regione faccia altrettanto. Crediamo che Enrico Rossi debba, dunque, immediatamente intervenire sulla questione ma, se così non fosse offriremo al presidente della Regione un’occasione per esprimersi, dato che abbiamo già predisposto un’interrogazione che discuteremo durante la prossima seduta del Consiglio regionale. E' inaccettabile che Giani ed il Pd continuino ad utilizzare i simboli istituzionali per i loro fini politici".