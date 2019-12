Regionali 2020, Civica Toscana: "La sinistra nella coalizione c'è e siamo noi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La sinistra nella coalizione per le prossime Regionali c'è ed è ben presente: infatti, a prescindere dalle scelte di altre forze politiche, Civica Toscana ha voluto dare un messaggio forte rappresentando all'interno del centrosinistra le istanze promosse dai territori e dai rappresentanti civici dell'Associazione. In questi mesi i nostri sostenitori hanno chiesto unità e rinnovamento, un messaggio che abbiamo portato al tavolo della coalizione dove abbiamo dato voce a tutto quel popolo che ha scelto le liste civiche sui territori e che ha raccolto un consenso importante fuori dai partiti. A chi cerca la rappresentanza della sinistra nella coalizione, sappia che è forte la nostra presenza e la nostra volontà di portare al centro della politica regionale i temi che vengono da ogni luogo della nostra Toscana, a partire dalle cosiddette aree marginali, e per cui ci impegniamo quotidianamente: lavoro, sanità, ambiente e la tutela dei più deboli. Chi pensa di poter dire di avere una coalizione senza sinistra probabilmente negli ultimi passaggi era distratto: Civica Toscana c’è e non ha mai smesso di lavorare il terreno per allargare sempre di più a sinistra la coalizione, attenti alle istanze dei territori e a tutti i cittadini che non si sentono rappresentati dai partiti.

