Susanna Ceccardi è la candidata della Lega alle elezioni regionali

Un applauso in diretta Facebook ha sancito la scelta di Susanna Ceccardi come candidato della Lega alle prossime elezioni in Toscana. Nella sala del partito regionale è stata accolta per acclamazione la richiesta di proporre il nome dell'ex sindaco di Cascina ed europarlamentare: dopo la segreteria regionale sarà ora il direttivo nazionale guidato da Matteo Salvini a valutare, insieme agli alleati, la definizione finale della candidatura. Dati i rapporti di forza ed i ruoli già ricoperti dalla Ceccardi, è difficile credere che non sarà a questo punto lei a guidare il centrodestra nella prossima tornata elettorale.

Il coordinatore della Lega in Toscana Daniele Belotti ha presentato la proposta dell'ex sindaco di Cascina come 'di rottura' rispetto il passato, parole che ha ripreso la stessa Ceccardi dopo aver ringraziato "chi in questi mesi ha sollecitato la mia candidatura". "Questa non è una sfida impossibile - ha detto - bensì difficile. Si può vincere. La Regione ha un bisogno vitale di cambiamento. Tutte le ultime leggi approvate in Regione sono state fallimentari".

"E' chiaro che il tema Coronavirus sovrasta tutto adesso - ha valutato la Ceccardi - è un clima difficile per parlare di campagna elettorale. Probabilmente le elezioni saranno rimandate. Ma noi crediamo che il popolo toscano supererà questo momento di crisi, come ha sempre fatto in passato. Per questo dobbiamo guardare al futuro, alle proposte per i prossimi anni. Cioè a cosa non è stato fatto in questi anni sui temi di sanità, rifiuti e infrastrutture".