Elezioni regionali, la Ceccardi: "Dopo l'Umbria, conquistiamo anche la Toscana"

"La vittoria in Umbria è l’inizio di un cammino di liberazione che si concluderà a quando abbatteremo il sistema rosso della sinistra Toscana". Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi commentando i risultati delle elezioni regionali umbre che hanno visto una netta affermazione della coalizione di centrodestra. Secondo la Ceccardi, che mette nel mirino le elezioni regionali che si svolgeranno nel 2020 nella nostra regione, la vittoria in Umbria "è un avviso di sfratto non solo per il governo giallo verde di Conte ma anche e soprattutto per la sinistra Toscana che, come in Umbria, è ormai alla fine di un’era. Rossi ed i suoi eredi devono iniziare a preparare le valige. È una grande soddisfazione vedere una regione che si è sempre colorata di rosso nelle grafiche delle proiezioni elettorali, diventare finalmente blu".

"Adesso - conclude la Ceccardi - siamo pronti a fare lo stesso in Toscana. Siamo pronti a camminare per ogni città, per ogni paese, per ogni comune, per ogni strada, per ogni piazza denunciando il mal governo della sinistra di questi cinquant’anni, proponendo le nostre idee di cambiamento, di concretezza, di libertà. La vittoria del centrodestra in Toscana non è più solo un sogno ma una possibilità concreta che possiamo scrivere nella storia politica italiana lavorando uniti, tutti insieme, di qui ai prossimi mesi".