Elezioni Regionali: è la Ceccardi la candidata del centrodestra in Toscana

L'europarlamentare della Lega ed ex sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali dellla Toscana. La notizia era nell'aria ora arriva anche l'ufficialità con un post della stessa Ceccardi pubblicato su Facebook.

"Tre mesi fa - scrive la Ceccardi - le sezioni provinciali della Lega fecero il mio nome a Matteo Salvini per portarmi, come scelta del territorio leghista, ai tavoli nazionali. Oggi quella richiesta è diventata realtà. Ringrazio i militanti, gli elettori del centrodestra che in questi mesi mi hanno chiamata per sostenermi. Non avrei mai immaginato di essere scelta per rappresentare il centrodestra nella regione che più di altre, ha bisogno di un cambiamento. La Toscana ha bisogno di noi. Io ci sono, insieme a voi".

La Ceccardi sfiderà il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, e del Movimento Cinque Stelle, Irene Galletti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.