Elezioni europee ed amministrative: l'affluenza alle ore 12

Sono in corso oggi, domenica 26 maggio, le votazioni per le elezioni europee ed amministrative in vari comuni della provincia di Pisa. Ecco i dati dell'affluenza alle urne alle ore 12. E' possibile votare fino alle ore 23.

Affluenza elezioni europee

Alla prima registrazione di affluenza ha votato in provincia di Pisa il 19,79% degli aventi diritto.

Nel Comune di Pisa la partecipazione è stata del 18,53%.

Affluenza elezioni comunali

Ecco le affluenze nei principali comuni della provincia al voto. A livello provinciale la media è stata del 21,22%.

Pontedera: 23,11%

San Giuliano Terme: 19,58%

Volterra: 23,88%

San Miniato: 20,97%

Ponsacco: 20,35%