Elezioni politiche 2018: informazioni e voto per corrispondenza

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, sul sito web del Comune di Pisa è stata pubblicata la pagina Speciale Elezioni 2018 in cui è possibile trovare tutte le informazioni relative al nuovo sistema elettorale, entrato in vigore con la legge del 3 novembre 2017, n.165. La sezione verrà aggiornata in tempo reale con tutte le informazioni utili, gli adempimenti e le scadenze per partecipare al voto.

Per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza, organizzato dagli uffici consolari italiani, ricevendo la scheda al loro indirizzo all'estero. Per partecipare al voto all'estero, tali elettori dovranno far pervenire entro il 31 gennaio al Comune d’iscrizione un'apposita opzione. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce.

Per attivare l'opzione è possibile utilizzare il modello scaricabile dal sito web da inviare per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato. Alla dichiarazione di opzione deve essere obbligatoriamente allegata copia di documento d'identità valido dell’elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, deve contenere l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio, deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza.

Per tutte le informazioni, i moduli e le scadenze, oltre il sito del Comune si può contattare l'Ufficio elettorale al numero 050.910.340/335.