Cascina, presentazione del candidato sindaco Cosentini: "Continuare nel progetto di cambiamento"

Presentazione ufficiale sabato per il candidato sindaco del centrodestra a Cascina Leonardo Cosentini, una candidatura sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Nato a Cascina il 31 maggio 1975 dove è cresciuto, ha studiato e oggi svolge la professione di avvocato. Una laurea in giurisprudenza, è sposato e ha due figlie. E’ stato uno sportivo avendo militato per oltre 15 anni nella polisportiva Casciavola Volley. Impegnato nel mondo del sociale e del volontariato locale è iscritto alla Misericordia, al Rotary e attivo in associazioni che sostengono i più deboli, bambini e persone in difficoltà. Un impegno in politica che lo ha visto ricoprire la carica di consigliere comunale a Cascina dal 2001 al 2006 mentre, dal maggio 2018 è assessore alle Politiche culturali, Promozione turistica, Tradizioni del territorio, Scuola, Rapporti con l’università e associazionismo, Sport del Comune di Cascina.

"Oggi è una giornata di festa per Cascina e il calore di queste meravigliose persone lo dimostra - ha detto Leonardo Cosentini - ringrazio tutto il centrodestra che unito sostiene la mia candidatura per continuare in questo progetto di cambiamento e per offrire a Cascina e a tutte le sue frazioni, un’ulteriore possibilità di crescita, sviluppo e rinnovamento. In questi quattro anni abbiamo dimostrato che con il cuore, la passione, l’impegno e il coraggio le cose si possono cambiare". Oltre 300 persone hanno partecipato alla presentazione e alla cena con il candidato in quella che è stata una vera e propria festa.

Molti i temi toccati durante la presentazione: dal nuovo piano strutturale con Pisa che delineerà il futuro di Cascina dando nuovo slancio allo sviluppo sociale ed economico del territorio, agli interventi programmati sulle scuole e la nascita di nuovi plessi. Dalla prosecuzione del progetto Cascina città verde con la lotta al degrado, alla rigenerazione urbana del centro storico e al rilancio del commercio e del turismo. Dal sostegno alle molte associazioni del territorio ad un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Susanna Ceccardi, deputato Parlamento Europeo Lega, Edoardo Ziello, deputato Lega, Diego Petrucci, esecutivo nazionale Fratelli d’Italia, Giorgio Vannozzi, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, Raffaella Buonsangue, coordinatrice provinciale Forza Italia, Leonardo Mattolini di Forza Italia, Michele Conti, sindaco di Pisa.

Presenti: Elena Meini, presidente Consiglio comunale di Cascina, Gabriele Gabbriellini, segretario provinciale Lega, Donatella Legnaioli, deputato Lega, Valer io Lago di Fratelli d’Italia, Roberto Sbragia di Forza Italia.