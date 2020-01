Elezioni comunali a Cascina: Cosentini candidato sindaco del centrodestra

E' Leonardo Cosentini il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Cascina. Sciolta la riserva sarà dunque l'attuale assessore all'Istruzione della Giunta del primo cittadino reggente Dario Rollo (dopo la partenza di Susanna Ceccardi per l'Europarlamento) a tentare di portare continuità nel Comune cascinese, per evitare insomma il ritorno del centrosinistra.

"Conosco Leonardo da un po' di anni... Faceva il consigliere comunale a Cascina per il centrodestra quando era difficile o perlomeno strano non essere di sinistra - commenta l'europarlamentare ed ex sindaco Ceccardi - l'ho apprezzato come mio assessore, un ragazzo solare, sempre disponibile, sempre pronto a mettersi in gioco col sorriso. Sono fiera e felice del fatto che sarà lui a rappresentare la Lega e gli altri partiti di centrodestra alle prossime elezioni amministrative come candidato sindaco. Caro Leo, in bocca al lupo. Avrai tutto il mio supporto e quello della nostra squadra. Te lo meriti".