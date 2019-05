Elezioni, il sindaco Conti: "Trionfo Lega alle Europee, ora due settimane per i ballottaggi"

"A Pontedera andiamo al ballottaggio e noi saremo al fianco di Matteo Bagnoli. Le elezioni europee 2019 hanno rappresentato il trionfo della Lega, in Italia, in Toscana e anche nella Provincia di Pisa. Ovviamente il sistema di potere costruito dal PD in anni di governo è ancora solido, come dimostra la differenza di voto fra le europee e le amministrative in molti comuni della provincia, ma da oggi è molto più debole".

E' il commento del sindaco di Pisa Michele Conti sui risultati delle elezioni europee e amministrative di domenica 26 maggio.

"La Toscana rimane l’unica Regione in cui il PD, per pochissimo, rimane il primo partito. Ci sono meno di due punti percentuali di differenza tra il PD e la Lega: abbiamo davanti due settimane per conquistare Comuni importanti e un anno di tempo per costruire l’alternativa di governo per la Regione. La partita è aperta e alla nostra portata - prosegue Conti - sono davvero molto soddisfatto delle oltre 40mila preferenze raccolte da Susanna Ceccardi, sarà un bene preziosa per la nostra amministrazione e per tutto il territorio provinciale averla come punto di riferimento a Bruxelles".

"Guardando l’andamento delle votazioni nel Comune di Pisa la maggioranza che mi sostiene ha aumentato i voti rispetto a un anno fa, passando dai 13795 del primo turno delle comunali ai 16044 di queste europee, vista la somma di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, con quest’ultima che cresce più degli altri (+3% circa) arrivando al 27,29% - conclude il sindaco - ma questa avanzata, anche in relazione ai risultati dei partiti di opposizione, non ci deve far adagiare sugli allori: c’è tanto da lavorare per Pisa nei prossimi quattro anni e noi lo faremo da oggi con ancora maggiore impegno".