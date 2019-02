Elezioni Consiglio provinciale: i candidati eletti

Si sono completate nella nottata di domenica 24 febbraio le operazioni di spoglio delle schede elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Pisa. I votanti sono stati 355 pari al 65,26% degli aventi diritto. La lista 'Centro Sinistra per la Provincia di Pisa' ha avuto 246 voti, per un peso ponderato di 44999 voti. La lista 'Comunità e Territori' ha ricevuto 106 voti, per un totale di 25827 voti ponderati.

"Ringrazio l'Ufficio Elettorale della Provincia di Pisa per l'ottimo lavoro svolto - ha commentato il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori - impeccabile per tutta la giornata di domenica 24 febbraio. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le candidate e a tutti i candidati, per la loro volontà di mettersi a disposizione di questo nuovo impegno da assumere; in un momento storico in cui vengono messi in discussione, talvolta, i capisaldi istituzionali, questo è un forte segnale di grande responsabilità politica da parte dei singoli perché significa raddoppiare le energie da dover poi dosare con i rispettivi impegni nelle comunità di appartenenza, il tutto a servizio di un ente come la Provincia, tuttora di secondo livello. Buon lavoro, dunque, a tutte le nuove consigliere e a tutti i nuovi consiglieri provinciali e grazie a tutte le candidate e ai candidati per essersi messi a disposizione in questa tornata elettorale".

Ecco i candidati eletti:

LISTA 'CENTRO SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISA'

Carmassi Dario (Pisa, 22/09/1978), sindaco comune Bientina

Picchi Olivia (Pontedera, 17/10/1974) consigliere comunale Pisa

Bertelli Francesco (Massa, 27/07/1990) consigliere comunale Cascina

Lari Alessandro (Pontedera, 21/07/1976) sindaco di Buti

Cerri Sandro (Cecina, 26/02/1965) sindaco Montecatini Val di Cecina

Capecchi Giovanni (Montopoli Val D'Arno, 29/08/1947) sindaco Montopoli Val d’Arno

Coli Biancamaria (Pisa, 31/05/1961) consigliere comunale Vecchiano

Di Maio Sergio (Palermo, 23/11/1971) sindaco San Giuliano terme

LISTA 'COMUNITA' E TERRITORI'

Bontà Johann (Pontedera, 31/01/1981), consigliere comunale Santa Maria a Monte

Cammellini Annalisa (Pisa, 20/12/1978), consigliere comunale Pisa

Mancini Virginia (Pisa, 25/11/1956) consigliere comunale Pisa

Profeti Fernando (Pisa, 18/02/1956) consigliere comunale Cascina