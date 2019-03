Elezioni Europee, scrutatori cercasi: ecco come fare domanda

Il Comune di Pisa informa che coloro che sono già iscritti all'albo degli scrutatori di seggio elettorale e sono interessati a ricoprire tale incarico in occasione delle prossime elezioni europee del 26 maggio 2019, possono comunicare la propria disponibilità alla nomina entro il 19 aprile 2019 all’indirizzo mail cec@comune.pisa.it

Nella comunicazione potranno essere indicate eventuali esperienze pregresse in tale ruolo e la preferenza per uno o più seggi .