Variazione di bilancio, Trapani (Pd): "Bene la cancellazione della COSAP sui traslochi"

"Togliere il pagamento della tassa per occupazione del suolo sui traslochi come da nostra richiesta è un'ottima cosa. Con l'approvazione dell'ODG sulla variazione di bilancio con il voto favorevole anche della maggioranza ci si appresta da subito a eliminare il pagamento della COSAP per tutti coloro che dovranno fare un trasloco a Pisa. Purtroppo negli ultimi due anni chi effettuava un trasloco, spesso fatto per necessità, ogni famiglia, ogni giovane, ogni cittadino doveva pagare diverse centinaia di euro spesso per traslochi e occupazioni limitate e temporanee. Una grande soddisfazione e Il voto all'unanimità di un ordine del giorno da noi presentato e che mi vede come firmatario, rende evidente l'urgenza che gli uffici facciano subito tutti i passaggi". Ad esprimere soddisfazione per la misura contenuta nella variazione di bilancio, votata in Consiglio comunale, è il capogruppo del Partito Democratico Matteo Trapani che sottolinea però che "purtroppo la variazione di bilancio non ha risposto alle tante esigenze che i cittadini hanno e che evidenziamo da mesi: un aiuto per le famiglie e per i lavoratori più fragili, un impegno sulla cultura e sul turismo, un sostegno al terzo settore e alle attività artigiane, un lavoro netto sul sociale e una progettazione che metta al centro i quartieri dalle semplici manutenzioni a nuovi investimenti".

"Questo odg, l'unico dei molti presentati che è stato votato anche dalla maggioranza, è il frutto di un lavoro di mesi portato avanti sia con gli operatori che con i cittadini e che ci ha portato oggi a condividerlo da parte di tutte le parti politiche - prosegue Trapani - entro breve i cittadini potranno vedere concretamente un risultato che come PD abbiamo voluto portare avanti e che ha poi avuto un consenso e un impegno unanime, interpretando il nostro ruolo sempre al servizio della città e sopratutto in modo costruttivo per le esigenze dei cittadini".