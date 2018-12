Emergenza abitativa e case popolari, la Lega: "Stiamo lavorando bene"

I consiglieri della Lega della Commissione Affari Sociali intervengono sull'emergenza abitativa e sui lavori alle case popolari di Sant'Ermete, parlando dell'attività della nuova amminstrazione.

Il presidente Marcello Lazzeri: "Dopo una lunga discussione in consiglio comunale l'11 settembre è stato approvato il nuovo 'Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa', che prevede alcune novità in fatto di requisiti di accesso alle misure di sostegno. Una delle novità, ad esempio, per quanto riguarda l'accesso all'utilizzo autorizzato di un alloggio Erp, sta nella preferenza in graduatoria a pari punti di chi possa dimostrare una 'maggiore storicità di presenza nel territorio del comune di Pisa'. Come presidente della Commissione 2 che racchiude anche il sociale dico che la mia porta è aperta per ascoltare i problemi dei cittadini e che metteremo massimo impegno per aiutare e sostenere l'assessore Gambaccini e i progetti che metterà in campo a favore degli 'ultimi'. I quartieri popolari sono un punto importante del nostro progetto di restituire una qualità della vita dignitosa a chi è meno fortunato".

Alessandro Bargagna: "Noi non siamo come il Pd che se vince si schiera con i ricchi e se perde si mette a difendere i più deboli. Nella vita ci vuole coerenza. Noi lavoriamo per tutti ma partiamo dai dimenticati e dai quartieri fino ad oggi abbandonati. Il nostro impegno di farci carico da subito dei bisogni e dei problemi è stato massimo girando quartiere per quartiere, porta per porta. Pretendiamo gli stessi diritti e doveri per italiani e stranieri. Il nostro assessore sta lavorando egregiamente per il sociale e sopratutto per risolvere gli innumerevoli problemi lasciati dalla precedente amministrazione".

Veronica Poli: "Sono orgogliosa del lavoro del nostro assessore che in 6 mesi ha già fatto vedere i primi risultati. Sono già stenti consegnati quattro alloggi destinati ad altrettanti nuclei familiari che erano stati collocati dalla precedente amministrazione in emergenza abitativa nel quartiere di Sant'Ermete in condizioni di grave sovrannumerarietà poiché avrebbero dovuto soggiornarvi per solo sei mesi mentre vi sono rimasti per oltre due anni. La nuova amministrazione approvando il nuovo regolamento per l'emergenza abitativa è riuscita a collocare questi nuclei familiari in abitazioni più consone. La consegna delle chiavi è avvenuta in mia presenza perché noi della Lega seguiamo l'iter dall'inizio alla fine".

Laura Barsotti: "Io mi domando come sia possibile nel mondo moderno in cui viviamo trovarci davanti a situazioni abitative come quella di Sant'Ermete, persone che vivono in case popolari del 1947 fatiscenti, con mura che si sbriciolano e piene di umidità. La precedente amministrazione ha abbandonato tutti in questa situazione e ora passo dopo passo stiamo lavorando per aiutare queste persone a trovare nuove collocazioni degne di una vita dignitosa. Persone mai ascoltate dalla precedente amministrazione giustamente stanchi delle mille promesse fatte e mai mantenute".

Brunella Barbuti: "Ci hanno detto che siamo dei discriminatori, io dico che siamo persone che lavorano ogni giorni per ascoltare e risolvere i problemi che la città e i cittadini presentano. Non si possono risolvere 50 anni in 6 mesi ma giorno dopo giorno passo dopo passo i primi risultati si stanno vedendo. Il sociale per noi è argomento fondamentale come la sicurezza e non lasceremo nessuno solo. I cittadini si fidino di noi e quando hanno bisogno instaurino con noi un confronto costruttivo e migliorativo, non rimarranno delusi. La lega è tra la gente e con la gente".