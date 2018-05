Il governatore Rossi perde le staffe in Consiglio Regionale: "Le metto le mani sul muso" | VIDEO

"Le metto le mani nel muso". E' la frase shock pronunciata nell'aula del Consiglio Regionale della Toscana durante una seduta dal presidente Enrico Rossi. Il destinatario è il consigliere della Lega Nord Jacopo Alberti, reo di aver postato su Facebook una foto del governatore mentre rideva in aula, scrivendo: "Miracolo in Consiglio Regionale: dopo mesi di assenze si è fatto vivo il presidente Enrico Rossi. Stavamo per chiedere l’intervento della trasmissione 'Chi l’ha visto'. Nel 2020 vinciamo noi".

Sullo stesso tenore il post del capogruppo della Lega Elisa Montemagni: "Abbiamo da discutere valanghe di atti su crisi aziendali, la costa Toscana soffre, le nostre città sono sporche e invase dai clandestini. Ma lui, Enrico Rossi, entra in aula dopo mesi che non lo vediamo e ride. Ci aiutate a mandarli a casa nel 2020?". Rossi, come si vede nel video (qui sotto, prodotto dalla Lega Toscana) ha decisamente perso le staffe, interrompendo di fatto lo svolgimento dei lavori. Si è alzato in piedi ed ha iniziato ad urlare contro i rappresentanti del Carroccio: "Fascisti!".

Dopo minuti infuocati e la sospensione della seduta, il Consiglio ha adottato un provvedimento restrittivo sui social network, con il quale durante le sedute del Consiglio non si potranno postare foto e commentare i post.

E Rossi anche ieri, 10 maggio, non ha mancato di esprimere in modo duro le proprie posizioni sul governo Lega-Movimento 5 Stelle. "L'Italia populista andrà al governo con la 'benevolenza critica' di Berlusconi che del populismo è stato l'inventore. Ha ragione chi parla di una crisi di sistema della Repubblica e dei rischi che corre il Paese. E' lo sbocco più malato possibile di questa crisi. Per l'Italia, dopo il fascismo, il peggiore incubo politico" ha scritto sulla sua pagina Facebook.