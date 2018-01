Entra nel vivo la campagna di 'Liberi e Uguali'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Entra nel vivo la campagna elettorale della lista "Liberi e Uguali con Pietro Grasso", con una prima serie di iniziative che vedranno intervenire sul territorio pisano esponenti locali e nazionali del movimento. Giovedì 25 gennaio al circolo Arci La Perla di Montecalvoli apericena di autofinanziamento con inizio alle ore 20 e alle 21,15 incontro con il parlamentare Alfredo D'Attorre, mentre la mattina dalle ore 8 volantinaggio davanti ai cancelli Piaggio. Venerdì 26 il candidato locale Paolo Fontanelli interverrà nell'incontro pubblico organizzato dal coordinamento LeU della Valdera insieme al coordinatore Ivan Mencacci alle 21,15. Lunedì 29 presentazione pubblica di Liberi e Uguali, a partire dalla proposta politica sul lavoro, con l'iniziativa dal titolo "Lavoro e dignità". Interverranno il deputato Giovanni Paglia, Paolo Fontanelli e la senatrice membro della commissione Lavoro Maria Grazia Gatti. Appuntamento al Centrum Sete sois sete luas davanti alla Piaggio: alle ore 19,30 l'aperitivo di autofinanziamento e alle 21.15 l'incontro aperto alla cittadinanza (per l'aperitivo gradita la prenotazione al 3483166332, valderaliberieugua li@gmai.com). Sabato 3 febbraio, se non ci saranno variazioni specifiche, Pietro Grasso interverrà alla Stazione Leopolda alle ore 18,30 per poi terminare alle 19,30 quando sarà possibile intrattenersi per l'apericena.