Noi Adesso Pisa - Fratelli d'Italia, festa a Tirrenia: "Con noi al governo la città è più bella"

Si è svolta a Tirrenia la consueta cena pre-estiva del movimento Noi Adesso Pisa Fratelli d’Italia, che ha visto la partecipazione anche del sindaco Michele Conti.

Durante la cena gli assessori e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno illustrato le attività realizzate durante il primo anno di governo della città: "Con Fratelli d’Italia al governo Pisa è più bella, più pulita, più sicura, più solidale, perché le nostre idee stanno divenendo azioni giorno per giorno".

“Il bonus bebè dopo anni di lotte è divenuto realtà, così come è già stata realizzata una significativa diminuzione delle rette per gli asili nido - ha ricordato l’assessore Rosanna Cardia - queste scelte rappresentano una reale inversione di marcia riguardo all’attenzione per famiglie e natalità".

"Stiamo smantellando passo dopo passo il campo nomadi di Oratoio - ha detto l’assessore FIlippo Bedini - finalmente abbiamo fermato la Moschea e bloccato la marcia di CanaPisa: è la rivoluzione delle piccole grandi cose che la città chiedeva a gran voce. Ma non solo, la riappropriazione degli spazi degradati a partire dal centro storico e da piazza dei Cavalieri attraverso iniziative virtuose è stata la battaglia fondante di Noi Adesso Pisa Fratelli d’Italia ed è una battaglia che stiamo vincendo giorno per giorno".

Un grazie forte e chiaro all’attività del gruppo consiliare e del capogruppo Maurizio Nerini, oltre chiaramente al lavoro degli assessori e del partito, è arrivato dal sindaco Michele Conti, che ha concluso il suo intervento sottolineando come “Fratelli d’Italia ha dato un contributo fondamentale all’azione di governo della città”.