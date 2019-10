Fiaccolata in ricordo dei poliziotti uccisi a Trieste

Il gruppo consiliare di Noi Adesso Pisa - Fratelli d'Italia lancia per giovedì 17 ottobre, alle ore 19, una fiaccolata in ricordo dei due agenti della Polizia di Stato caduti in servizio a Trieste. La fiaccolata partirà da via Lalli, davanti alla Questura, e si concluderà in Piazza Mazzini, di fronte alla Prefettura. "La partecipazione è aperta a tutte le autorità - scrive la lista - alle forze politiche del Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza, ai cittadini e a tutte le associazioni che vorranno essere presenti".

In foto: Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi a Trieste