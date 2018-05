Filippo Bedini (Noi Adesso Pis@-Fdi) su Canapisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pensiamo che affermare che Canapisa, che è diventata ciò che tutti i Pisani sanno, non vada fatta non sia un attentato alla libertà di manifestazione del pensiero: non è, infatti, irrilevante il modo in cui il libero pensiero si manifesta. L’Amministrazione comunale non può e non deve assolutamente impedire convegni, conferenze, volantinaggi, comizi, presidi, marce pro o contro qualcosa, anche se in realtà lo fa, prevedendo per la concessione di suolo pubblico la sottoscrizione di una serie di dogmi ideologici indefiniti e indefinibili.

Ma non può far finta che Canapisa non sia un problema per la città! Invece, in questi anni Filippeschi e compagni hanno giocato a scaricabarile con la Prefettura e la Questura, ma un Sindaco come si deve avrebbe dovuto imporsi al tavolo per l’ordine e la sicurezza. E invece il Comune, incapace di imporsi e dire no, si è reso complice.

Nessuno più di noi, che a Pisa per stare in strada abbiamo dovuto combattere contro la “polizia politica” degli antagonisti, sa quanto vale la libertà di manifestare! Siamo altresì fermamente convinti che “la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”. Ecco perché il nocciolo della questione è il modo col quale si sceglie di manifestare. Canapisa usa una modalità che oggettivamente la stragrande maggioranza dei cittadini di Pisa non solo non approva, ma le cui conseguenze, durante e dopo la “street parade”, non vuole più essere costretta a subire! E in città la manifestazione è stata rinominata “Scannapisa”.

Si tratta di un evento unico nel suo genere in Italia, e non si capisce per quale arcano motivo da 18 anni debba sempre essere la nostra città a farsi carico delle conseguenze. Un po' di turnover: che vadano a fare Canasiena o Canalivorno! Pisa ha già dato abbastanza.