Fondi per il dopo incendio, Ciampi (Pd): "Atto dovuto per risorse UE, il Governo non ha stanziato niente"

La deputata Pd Lucia Ciampi torna in modo polemico sul decreto per i danni dell’incendio al Monte Pisano, annunciato ieri giovedì 22 novembre dal Ministro delle Politiche Agricole Centinaio.

"La notizia di oggi - scrive in una nota - è che il Governo di Lega e M5S non ha ancora stanziato nessuna risorsa per i danni subiti da aziende e privati a causa dell’incendio che si è verificato a settembre sul Monte Pisano. Il Ministro Centinaio ieri ha soltanto consentito formalmente che la Regione Toscana potesse stanziare appositi fondi europei, ottenuti grazie alla sua lungimirante programmazione, per alcuni danneggiamenti agricoli ed ambientali. Rimango francamente esterrefatta da un Ministro che dopo aver promesso moltplci interventi e risorse alle popolazioni e ai sindaci cerca di sviare l’opinione pubblica vantandosi di aver firmato un atto formale di buonsenso in cui non viene concesso alcun aiuto ulteriore rispetto a quelli già previsti dall’Unione Europea, mentre i deputati leghisti del territorio esultano, consapevoli di aver ingannato ancora una volta la buona fede e la fiducia dei cittadini".