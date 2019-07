Forza Italia, Darsena Europa: "Se ne occupi la prima commissione permanente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sosteniamo la richiesta degli Amici di Pisa di fare chiarezza sugli effetti che potrebbe avere sul nostro Litorale la realizzazione della Darsena Europa, condividiamo le preoccupazioni esternate dal sodalizio pisano e ribadite nella manifestazione di questa mattina, ricordando che il Gruppo Consiliare di Forza Italia ha promosso la discussione dell’argomento in Consiglio Comunale già nel 2017. La realizzazione dell'infrastruttura sta andando avanti senza che siano stati chiariti esattamente gli impatti per il Litorale e per la sua economia. La Darsena Europa è davvero necessaria? Ci sono rischi per l’erosione della nostra costa? Per dare risposta a queste e altre domande nel bilancio comunale furono stanziati 50.000 € per lo svolgimento di uno studio scientifico, ad oggi però ancora non svolto. È del tutto evidente che, ritardando ancora lo studio, quand’anche esso evidenziasse pericoli e conseguenze per la costa pisana, esso diventerebbe del tutto inutile nella circostanza in cui l’opera fosse ormai ad avanzato stato di realizzazione. Per questo il Gruppo Consiliare di Forza Italia chiede che l’argomento sia calendarizzato e discusso nella Prima Commissione Consiliare Permanente senza indugio.

Riccardo Buscemi e Virginia Mancini, Consiglieri Comunali di Forza Italia