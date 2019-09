'Fridays For Future': annunciato un Consiglio Comunale sul tema ambientale 

C'è stato un primo incontro, martedì scorso 17 settembre, tra alcuni rappresentati di 'Fridays for future Pisa' e la Conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale. Il movimento ambientalista, che ha avuto la prima scintilla a partire dallo sciopero scolastico di Greta Thunberg e rapidamente si è diffuso in tutto il mondo, è stato lanciato in Italia a Pisa il 30 novembre dello scorso anno. Nella settimana tra il 20 e 27 settembre 'Fridays for future' ha organizzato la 'Climate Action Week', una serie di manifestazioni e mobilitazioni internazionali per continuare a chiedere un’azione immediata e determinata che vada verso il taglio netto delle emissioni inquinanti.

Durante l’incontro a Palazzo Gambacorti è stato concordato che, appena possibile, di tutti questi temi così importanti se ne discuterà anche in un'apposita seduta del Consiglio Comunale. All'incontro erano presenti il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, il vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, i consiglieri Giuliano Pizzanelli (Pd), Francesco Auletta (Diritti in Comune), Maurizio Nerini (Nap-FdI), Annalisa Cammellini (Lega), Manuel Laurora (gruppo misto) e, per 'Fridays for future Pisa', Norberto Albano, Bruno Fracasso e Livia Tolve.