La Lega cambia i vertici del partito: a Pisa il nuovo segretario è Gabriele Gabbriellini

Con propria deliberazione Susanna Ceccardi, coordinatrice regionale della Lega Toscana, ha rinnovato i vertici della Lega nelle province di Pisa, Pistoia e Prato. "La decisione - spiega la Ceccardi - si è resa necessaria poiché i segretari provinciali uscenti hanno terminato il proprio mandato, la cui durata è fissata in anni 3 dal nostro Statuto. Fra elezioni amministrative ed europee, si avvicina una tornata elettorale complessa e le sezioni provinciali hanno bisogno di una guida pienamente legittimata per gestire tutte le fasi collegate. Il mio ringraziamento va ai segretari uscenti che in questi anni hanno guidato la Lega in una crescita costante sui loro territori e che, insieme ai nuovi commissari provinciali, resteranno protagonisti della politica a livello locale".

"Per la provincia di Pisa - inizia ad elencare la coordinatrice regionale della Lega - ho nominato quale commissario provinciale Gabriele Gabbriellini, segretario provinciale uscente della Lega Pisana che ci ha accompagnato nelle vittorie di Cascina e di Pisa. Per la provincia di Pistoia ho incaricato Sonia Pira, giovane manager, classe ’79, donna dinamica e dalle spiccate doti organizzative. Per la provincia di Prato, in continuità con le scelte assunte negli scorsi mesi, ho scelto Andrea Recaldin che ha già affiancato il segretario provinciale uscente in veste di referente per le elezioni amministrative, affinché sia preservato l’importante lavoro fatto fino ad ora sulle elezioni amministrative. Non mi resta che augurare buon lavoro a tutti".