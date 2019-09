Anche in provincia di Pisa la 'gazebata' della Lega per dire 'No al Governo delle poltrone'

Anche la provincia di Pisa sarà interessata questo fine settimana, 21 e 22 settembre, dalla 'gazebata', l'iniziativa lanciata in tutta Italia dalla Lega per raccogliere firme a sostegno del segretario nazionale, Matteo Salvini.

"Siamo tornati da poche ore da Pontida - commenta la deputata leghista Donatella Legnaioli - ma il nostro entusiasmo non si ferma. Anche per questo, tra sabato e domenica sostenitori e volontari della Lega tornano in piazza per continuare la loro attività di sostegno ed ascolto dei cittadini. Nella sola Provincia di Pisa, ci saranno postazioni a Cascina, San Giuliano Terme, Pontedera, Santa Maria a Monte, Volterra, Pisa, Montopoli, Vicopisano, Ponsacco, San Miniato, Castelfranco di sotto e Santa Croce sull'Arno. Non solo gazebo, ma veri e propri spazi di libertà e democrazia, dove ogni cittadino potrà liberamente sottoscrivere la nostra raccolta firme a sostegno del segretario Matteo Salvini, impegnato più che mai a contrastare gli accordi e la spartizione di poltrone di questo Governo-poltrona".