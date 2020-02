Giardino della Rimembranza e cremazione: prossimo faccia a faccia in Commisione

Mercoledì prossimo, 5 febbraio, alle 10, presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, si terrà una riunione congiunta della Commissioni Urbanistica e della Commissione Politiche Sociali sulla realizzazione del Giardino della Rimembranza e del servizio di cremazione che si trova presso il cimitero suburbano di via Pietrasantina. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Socrem di Pisa Adolfo Braccini e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa. La questione è stata al centro delle cronace per ritardi nella partenza dei lavori, situazione in prima battuta affrontata pubblicamente a fine gennaio dallo stesso Latrofa.

Questa riunione, che sarà presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, è stata richiesta dai consiglieri comunali Matteo Trapani (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Vladimiro Basta (Pd), Marco Biondi (Pd), Francesco Auletta (Diritti in comune), Gabriele Amore (M5S) e Alessandro Tolaini (M5S). Il Presidente della Commissione Urbanistica è il consigliere Maurizio Nerini (Nap-fdi). Il Presidente della Commissione Politiche Sociali è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).

Presso il Tempio Crematorio del cimitero suburbano vengono effettuate circa mille cremazioni all'anno. Il costo, per ogni singola cremazione, è di 350 euro. La scelta della cremazione è fatta da quasi il 50% dei decessi dei cittadini pisani, circa il 20% in più della media nazionale.