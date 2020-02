Cremazione, Giardino della Rimembranza: "Lavori conclusi entro fine giugno"

I lavori per il Giardino della Rimembranza del servizio di cremazione al Cimitero Suburbano di via Pietrasantina, iniziati lo scorso 14 gennaio, saranno terminati il prossimo 22 giugno. Per quanto riguarda la Sala del Commiato e la Carta dei Servizi, sempre del servizio di cremazione, l’obiettivo è quello di presentarli per la commemorazione dei defunti, cioè per il prossimo 2 Novembre. Per il futuro non viene escluso, dato il numero sempre maggiore di cittadini pisani che chiedono la cremazione, anche un secondo forno crematorio. Per garantirne poi la piena fruizione anche per le persone disabili, sia il Giardino della Rimembranza sia la Sala del Commiato passeranno all'esame del tavolo dell’accessibilità prima del loro completamento.

E' questo quanto emerso dall'intervento dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, durante la riunione congiunta della Commissioni consiliari Urbanistica e Politiche Sociali della scorsa settimana. Per quanto riguarda la Carta dei Servizi inoltre, cioè il testo che regolerà i rapporti tra Comune di Pisa, Imprese funebri e cittadini, verrà esaminato da un'apposita Commissione Consiliare per poi passare, per il suo sì definito, in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale.

All'ultima riunione era presente anche Adolfo Braccini, Presidente della Socrem, la Società pisana per la cremazione. Per la Sala del Commiato ha proposto la realizzazione di un pozzo di luce che illumini la sala stessa e la previsione di un porta di accesso al forno crematorio da affidare, per il suo valore simbolico di passaggio dalla vita alla morte, ad un artista.

L'assemblea è stata presieduta dal consigliere Maurizio Nerini (Nap-Fdi), nella sua veste di presidente della Commissione Urbanistica. Era stata richiesta dai consiglieri comunali Matteo Trapani (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Vladimiro Basta (Pd), Marco Biondi (Pd), Francesco Auletta (Diritti in Comune), Gabriele Amore (M5S) e Alessandro Tolaini (M5S). Sono intervenuti i consiglieri comunali, Matteo Trapani (Pd), Emanuela Dini (Lega), Marcello Lazzeri (Lega) - presidente della Commissione Politiche Sociali - il rappresentate di 'Pisa nel cuore' Massimo Lupetti e Lia Sacchini, Garante dei diritti della persona disabile del Comune di Pisa.